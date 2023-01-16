Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По данным закупки № 32212010491, подрядная организация разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка «ДСК-500». Здесь же появится склад, центр обработки данных, здание с выставочной зоной (бизнес-инкубатор), гостиницы.
Предполагается, что в ходе строительства будут демонтированы 5 зданий.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 26 июля 2022 года прошла защита проектов реновации «ДСК-500». В ней участвовали организации из 4 стран мира.