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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей

Сегодня, 14:11
Фото: Госзакупки

Проект технопарка «ДСК-500» в Тюмени будет стоит около 102 млн рублей

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей. Заявки принимаются до 20 января.
Фото: Госзакупки

По данным закупки № 32212010491, подрядная организация разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка «ДСК-500». Здесь же появится склад, центр обработки данных, здание с выставочной зоной (бизнес-инкубатор), гостиницы.

Предполагается, что в ходе строительства будут демонтированы 5 зданий.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 26 июля 2022 года прошла защита проектов реновации «ДСК-500». В ней участвовали организации из 4 стран мира.

В Тюмени несколько фирм из Франции и Германии поборются за проект ДСК-500 на 6 млрд
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Дорожное строительство#Строительство дома#Строительство дорог#Строительство и архитектура#Александр Мязин
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