Подробности правильного питания после праздников от специалистов Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Рекомендуемая капуста может быть разных видов: белокачанной, краснокачанной, брюссельской, пекинской, брокколи. Её советуют добавлять в салаты. Также много полезных свойств содержится в квашенной капусте.
Свёклу рекомендуют употреблять в сезон ротавирусных инфекций, а тыкву – запечённой, также можно сделать из неё крем-суп.
Список самых полезных продуктов в январе завершают фрукты: апельсины, яблоки, грейпфруты, лимоны, мандарины. Специалисты ведомства рекомендуют активно употреблять их как минимум до начала весны.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что к самым опасным продуктам на праздничных столах относятся салаты с майонезом, торты и блюда из рублёного мяса.