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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Подробности правильного питания после праздников от специалистов Роспотребнадзора

Сегодня, 02:32
Фото: 1MI

Роспотребнадзор назвал продукты, которые тюменцам важно употреблять в январе

Рекордсмен по содержанию витаминов – капуста. Также полезны свёкла, картофель, морковь, редька и тыква, перечислили на сайте Роспотребнадзора.

Рекомендуемая капуста может быть разных видов: белокачанной, краснокачанной, брюссельской, пекинской, брокколи. Её советуют добавлять в салаты. Также много полезных свойств содержится в квашенной капусте.

Свёклу рекомендуют употреблять в сезон ротавирусных инфекций, а тыкву – запечённой, также можно сделать из неё крем-суп.

Список самых полезных продуктов в январе завершают фрукты: апельсины, яблоки, грейпфруты, лимоны, мандарины. Специалисты ведомства рекомендуют активно  употреблять их как минимум до начала весны.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что к самым опасным продуктам на праздничных столах относятся салаты с майонезом, торты и блюда из рублёного мяса.

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#Елена Чебоксарова#Овощи#Фрукты#Питание#Здоровое питание#Застолье#Советы специалистов
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