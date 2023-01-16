По дорогам региона не могут проехать даже внедорожники

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой