По дорогам региона не могут проехать даже внедорожники

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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«С чикчинскими дорогами даже Ленд Крузер не справился. Не пора бы их почистить? А то отчитаться-отчитались, а дороги так и не почистили», — сообщает Ирина Бурьянова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой