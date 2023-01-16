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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

По дорогам региона не могут проехать даже внедорожники

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI

В Тюменской области внедорожник упал в кювет из-за неубранного снега

В селе Чикча «Ленд Крузер» упал в кювет. Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. Местные жители сообщают, что дорожные службы совсем не работают.
Сюжет
Чикча
«С чикчинскими дорогами даже Ленд Крузер не справился. Не пора бы их почистить? А то отчитаться-отчитались, а дороги так и не почистили», — сообщает Ирина Бурьянова.
Фото: Ирина Бурьянова

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Дороги#Жалобы#ГИБДД#Чикча#Тюменская область#Правонарушения
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