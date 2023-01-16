Пес Оскар, которому разрубили голову, уже может есть не через пипетку

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Волонтеры центра «ЖиВи» сообщают, что приостановили сбор средств на помощь пострадавшему псу. Сейчас его состояние остается тяжелым, но он уже несколько раз сам вставал и перекладывался.
«Судорог не было, спит крепко, очень громко сопит. Мочится сам», — сообщают волонтеры.
Однако после УЗИ выяснилось, что у Оскара есть серьезная проблема с печенью, селезёнкой и мочевым пузырем. В связи с этим, лечение собаки будет скорректировано.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы создали петицию с просьбой решить — что делать с живодером с улицы Бориса Щербины. Горожане призывают придать максимальной огласке инцидент, произошедший в минувшую пятницу.