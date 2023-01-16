Пес Оскар, которому разрубили голову, уже может есть не через пипетку

Тюменский пес Оскар, пострадавший от живодера, чувствует себя лучше

В группе помощи бездомным животным «ЖиВИ» сообщают, что ночь у Оскара прошла спокойно. Он сам может справлять нужду, а утром даже самостоятельно поел курицу. Но выводы пока делать рано.

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