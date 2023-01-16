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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Пес Оскар, которому разрубили голову, уже может есть не через пипетку

Сегодня, 09:56
Фото: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

Тюменский пес Оскар, пострадавший от живодера, чувствует себя лучше

В группе помощи бездомным животным «ЖиВИ» сообщают, что ночь у Оскара прошла спокойно. Он сам может справлять нужду, а утром даже самостоятельно поел курицу. Но выводы пока делать рано.
Сюжет
Тюмень

Волонтеры центра «ЖиВи» сообщают, что приостановили сбор средств на помощь пострадавшему псу. Сейчас его состояние остается тяжелым, но он уже несколько раз сам вставал и перекладывался.

«Судорог не было, спит крепко, очень громко сопит. Мочится сам», — сообщают волонтеры. 

Однако после УЗИ выяснилось, что у Оскара есть серьезная проблема с печенью, селезёнкой и мочевым пузырем. В связи с этим, лечение собаки будет скорректировано. 

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы создали петицию с просьбой решить — что делать с живодером с улицы Бориса Щербины. Горожане призывают придать максимальной огласке инцидент, произошедший в минувшую пятницу.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Животные#Тюмень#Тюменская область
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