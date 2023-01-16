Новогодняя программа в Тюменском районе была насыщенной

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:18
Многие дети в первый раз посмотрели сказку «Щелкунчик» от ТГИК, а также «Тайну волшебных часов» в «Премьере», побывали на резиденции Деда Мороза в «Вернисаже», посетили спектакль «Тайна ледяной книги» от коллектива «Юность».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе решили отменить все увеселительные новогодние мероприятия из-за СВО, но коснулось это только взрослых людей. Детей лишать праздника не стали.