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Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Новогодняя программа в Тюменском районе была насыщенной

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

Жители Тюменского района посетили свыше 500 новогодних мероприятий

За новогодние праздники жители Тюменского района посетили свыше 500 мероприятий в клубах, школах искусств и библиотеках. Под лозунгом #МЫВМЕСТЕ на них побывало более 93 тысяч человек. Об этом рассказали в управлении по культуре администрации района.
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Дети

Многие дети в первый раз посмотрели сказку «Щелкунчик» от ТГИК, а также «Тайну волшебных часов» в «Премьере», побывали на резиденции Деда Мороза в «Вернисаже», посетили спектакль «Тайна ледяной книги» от коллектива «Юность».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе решили отменить все увеселительные новогодние мероприятия из-за СВО, но коснулось это только взрослых людей. Детей лишать праздника не стали.

В Тюменском районе решили отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации
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#Елена Чебоксарова#Дети#Праздник#Праздники#Массовые мероприятия#Спектакли#Сказки#Тюменский район
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