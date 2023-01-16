Новогодняя программа в Тюменском районе была насыщенной

Жители Тюменского района посетили свыше 500 новогодних мероприятий

За новогодние праздники жители Тюменского района посетили свыше 500 мероприятий в клубах, школах искусств и библиотеках. Под лозунгом #МЫВМЕСТЕ на них побывало более 93 тысяч человек. Об этом рассказали в управлении по культуре администрации района.

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