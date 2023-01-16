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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

На крупных предприятиях Тюменской области не хватает технологов мясной продукции

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

Крупным тюменским предприятиям необходимы технологи мясной продукции

Тюменские предприятия испытывают проблемы с поиском технологов. По данным видеосюжета «Тюменского времени», нехватка специалистов заметна на предприятиях за пределами областной столицы.

Аграрный университет Северного Зауралья исправно выпускает молодых специалистов каждый год, но этого недостаточно, чтобы покрыть потребность в кадрах.

«Если говорить про технологов, то он работает в разных условиях. В помещении может быть и + 4 градуса и – 18, при производстве колбасных изделий», - сообщил генеральных директор агрохолдинга «Юбилейный».

Некоторые тюменские агрокомпании могут решить проблемы с нехваткой персонала только на 60%.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюменской области зарплату до 100 000 рублей в месяц могут получать капитаны, слесари по ремонту сельхозтехники, бурильщики, менеджеры. 

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#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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