На крупных предприятиях Тюменской области не хватает технологов мясной продукции

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Аграрный университет Северного Зауралья исправно выпускает молодых специалистов каждый год, но этого недостаточно, чтобы покрыть потребность в кадрах.
«Если говорить про технологов, то он работает в разных условиях. В помещении может быть и + 4 градуса и – 18, при производстве колбасных изделий», - сообщил генеральных директор агрохолдинга «Юбилейный».
Некоторые тюменские агрокомпании могут решить проблемы с нехваткой персонала только на 60%.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюменской области зарплату до 100 000 рублей в месяц могут получать капитаны, слесари по ремонту сельхозтехники, бурильщики, менеджеры.