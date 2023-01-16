Моор увеличил сумму своих грантов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В своем тг-канале губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что количество конкурсных направлений увеличилось до 11.
«Добавили такие важные номинации, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников», — пишет губернатор.
Конкурс грантов Александра Моора будет объявлен уже в первом квартале 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области прокуратура вынесла представление департаменту лесного комплекса.