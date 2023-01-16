Моор увеличил сумму своих грантов

Сумму конкурса грантов губернатора Тюменской области увеличили до 85 млн рублей

Более 85 млн рублей теперь составляет общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области. Это на 36 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Сюжет Губернаторы