nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Моор увеличил сумму своих грантов

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI

Сумму конкурса грантов губернатора Тюменской области увеличили до 85 млн рублей

Более 85 млн рублей теперь составляет общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области. Это на 36 млн рублей больше, чем в 2022 году.

В своем тг-канале губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что количество конкурсных направлений увеличилось до 11.

«Добавили такие важные номинации, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников», — пишет губернатор.

Конкурс грантов Александра Моора будет объявлен уже в первом квартале 2023 года.

У школы, которую открыл губернатор Моор, организовали дежурство
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области прокуратура вынесла представление департаменту лесного комплекса.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Деньги#Новый год 2023#Губернаторы#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Торжество#Выставка
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30