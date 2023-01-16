Машины могут ехать: В поселке около Тюмени трассы почистили от снега

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:44
«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на сообщение сельчан в социальных сетях. После обращения к главе Переваловского муниципалитета Владимиру Лебедеву, дорогу расчистили», - отметили представители ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня рано утром в Тюменском районе фиксировался сильные ветер. Его порывы могли достигать 12 метров в секунду. В областной столице из-за стихии развалилась остановка в районе площади 400-летия Тюмени.