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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Машины могут ехать: В поселке около Тюмени трассы почистили от снега

Сегодня, 15:44
Фото: ГИБДД

В поселке около Тюмени трассы почистили от снега. Машины не могли уехать

Жители коттеджного поселка «Зубарево Хиллс», расположенного около Тюмени, сообщили о невозможности выехать на трассу. Из-за сильного ветра на дороге образовались снежные заносы, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на сообщение сельчан в социальных сетях. После обращения к главе Переваловского муниципалитета Владимиру Лебедеву, дорогу расчистили», - отметили представители ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня рано утром в Тюменском районе фиксировался сильные ветер. Его порывы могли достигать 12 метров в секунду. В областной столице из-за стихии развалилась остановка в районе площади 400-летия Тюмени.

Рабочие за несколько часов восстановили разрушенную остановку в центре Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Жалобы#Погода
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