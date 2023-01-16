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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Гвардиола заявил, что игроки «Манчестер Сити» должны чаще отдавать передачи Холанду

Сегодня, 17:59
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике в адрес форварда клуба Эрлинга Холанда.

По словам специалиста, игра его команды должна быть построена таким образом, чтобы норвежскому футболисту чаще отдавали передачи. При этом он отметил, что оборонительный стиль соперников негативно влияет на атакующие действия  «горожан». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн заявил, что «Манчестер Сити» играет без Холанда лучше, чем с норвежцем.

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