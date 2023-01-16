Гвардиола заявил, что игроки «Манчестер Сити» должны чаще отдавать передачи Холанду

По словам специалиста, игра его команды должна быть построена таким образом, чтобы норвежскому футболисту чаще отдавали передачи. При этом он отметил, что оборонительный стиль соперников негативно влияет на атакующие действия «горожан». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.