Фельдшеры скорой помощи за выходные помогли 1126 жителям

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Так 15 января диспетчерам поступил вызов — детская стопа с глубоким порезом. Выяснилось, что 10-летняя девочка встала попить воды, уронила стакан и порезалась об осколок.
Через 14 минут медики уже были рядом с пострадавшей. Наложенная ее отцом повязка
остановила кровотечение, ребенок был уже спокоен.
Обработав раневую поверхность и наложив повторно стерильную давящую повязку, медики доставили ребенка с диагнозом колото-резаная рана левой стопы в травмпункт.
«За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1000
вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни:
повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.
Врачи оперативного отдела проконсультировали 57 человек по вопросам оказания
самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады», — сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.
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