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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Фельдшеры скорой помощи за выходные помогли 1126 жителям

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

Медики Тюменской области 1126 раз оказали помощь жителям региона

За минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.
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Тюмень

Так 15 января диспетчерам поступил вызов — детская стопа с глубоким порезом. Выяснилось, что 10-летняя девочка встала попить воды, уронила стакан и порезалась об осколок.

Через 14 минут медики уже были рядом с пострадавшей. Наложенная ее отцом повязка
остановила кровотечение, ребенок был уже спокоен.

Обработав раневую поверхность и наложив повторно стерильную давящую повязку, медики доставили ребенка с диагнозом колото-резаная рана левой стопы в травмпункт.

«За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1000
вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни:
повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.
Врачи оперативного отдела проконсультировали 57 человек по вопросам оказания
самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады», — сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени юные мошенники обманули пенсионерку на 50 тыс. руб. и 700 евро. 18-летний Михаил Л. с товарищем сообщили пожилой женщине, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги.

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