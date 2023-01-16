Фельдшеры скорой помощи за выходные помогли 1126 жителям

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени юные мошенники обманули пенсионерку на 50 тыс. руб. и 700 евро. 18-летний Михаил Л. с товарищем сообщили пожилой женщине, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги.