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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Эвакуация аграрного университета, сдуло остановку в центре Тюмени, зарплаты 150 000

Сегодня, 16:10
Фото: 1MI

Сдуло остановку в центре Тюмени, зарплаты 150 000, эвакуация аграрного университета

Сегодня утром в образовательное учреждение ГАУ Северного Зауралья поступило письмо с угрозами, в результате чего было принято решение об эвакуации студентов и преподавателей.

В студгородке аграрного университета прошла эвакуация.

Ректор университета Елена Бойко лично проверила ход эвакуации из здания. На место инцидента прибыли специалисты Росгвардии. Учебный процесс был возобновлён только после проведения проверки.

Сдуло остановку в центре Тюмени.

В областной столице 16 января рабочие за несколько часов восстановили остановку в на площади 400-летия Тюмени. По данным «Нашего города», конструкцию сломал сильный порыв ветра утром. Конструкция практически полностью развалилась.

На остановке «Площадь 400-летия Тюмени» работы велись несколько часов. Ремонтировать остановочный комплекс пришлось из-за того, что ветер уронил и буквально разобрал его на части. Порывы достигали сегодня 12 метров в секунду.

Строителям в Тюменской области предлагают работу с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Чиновники департамента труда и занятости населения опубликовали таблицу с самыми востребованными профессиями в регионе. Выяснилось, что начальник службы (в промышленном предприятии) может рассчитывать на зарплату в 150 тысяч рублей в месяц, генеральный директор (от 100 до 140 тысяч), капитан-механик (до 120 тысяч).

Другие рабочие специальности тоже высоко ценятся работодателями. Машинист буровой установки и помощник бурильщика могут получать от 100 до 120 тысяч в месяц. Менеджер в строительстве — от 61 до 124 тысяч. Слесари по ремонту сельхозтехники и спецтранспорта могут получать от 31 до 100 тысяч в месяц. В Тюменской области востребованы электромонтажники, геодезисты, врачи, следователи, мастера строительных и монтажных работ, прорабы, инженеры и капитаны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в некоторых тюменских лечебных заведениях наблюдается острая нехватка узких специалистов и медперсонала. В Областной больнице №12 в Заводоуковске необходимы врачи УЗИ, стоматологи, хирурги, инфекционисты, офтальмологи. Всего около 20 специалистов.

Зарплата 150 тысяч: Названы самые высокооплачиваемые профессии для тюменцев
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Дороги#Деньги#Экономика#Прокуратура
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