Эвакуация аграрного университета, сдуло остановку в центре Тюмени, зарплаты 150 000

Другие рабочие специальности тоже высоко ценятся работодателями. Машинист буровой установки и помощник бурильщика могут получать от 100 до 120 тысяч в месяц. Менеджер в строительстве — от 61 до 124 тысяч. Слесари по ремонту сельхозтехники и спецтранспорта могут получать от 31 до 100 тысяч в месяц. В Тюменской области востребованы электромонтажники, геодезисты, врачи, следователи, мастера строительных и монтажных работ, прорабы, инженеры и капитаны.