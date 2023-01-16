nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Департамент лесного комплекса вырубал деревья без проекта освоение лесов

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Тюменской области прокуратура вынесла представление департаменту лесного комплекса

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере лесопользования и правил пожарной безопасности в лесах Ялуторовского района.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники ведомства установили, что между департаментом лесного комплекса Тюменской области и некой организацией в 2021 году был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины.

Однако, лесным законодательством предусмотрено использование лесов только на основании проекта освоения лесов, который должен содержать сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов. Но, как выяснилось, на момент проведения проверки у лесопользователя этот документ отсутствовал.

«Природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в организацию и в департамент лесного комплекса Тюменской области.В результате прокурорского вмешательства организацией разработан проект освоения лесов в соответствии с требованиями закона, департаментом приняты организационные меры», — сообщают в природоохранной прокуратуре.
За незаконную вырубку лесов тюменцев будут штрафовать на сумму до 300 000 рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Деревья#Экология
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30