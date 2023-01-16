Департамент лесного комплекса вырубал деревья без проекта освоение лесов

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сотрудники ведомства установили, что между департаментом лесного комплекса Тюменской области и некой организацией в 2021 году был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины.
Однако, лесным законодательством предусмотрено использование лесов только на основании проекта освоения лесов, который должен содержать сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов. Но, как выяснилось, на момент проведения проверки у лесопользователя этот документ отсутствовал.
«Природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в организацию и в департамент лесного комплекса Тюменской области.В результате прокурорского вмешательства организацией разработан проект освоения лесов в соответствии с требованиями закона, департаментом приняты организационные меры», — сообщают в природоохранной прокуратуре.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.