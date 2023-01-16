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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Более 10 тысяч семей образовалось в регионе в минувшем году

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI

10 386 церемоний бракосочетания состоялось в Тюменской области в 2022 году

10 тыс. 386 церемоний бракосочетания — это третий результат по Уральскому федеральному округу. На втором месте Челябинская область, где за год отношения узаконили 20 542 пары.
Сюжет
Свадьба

С хорошим отрывом лидирует Свердловская область — там прошло 27 981 свадеб.

Всего на 67 браков отстает от Тюменской области Югра. А Курганской и Ямалу до таких показателей еще далеко —  4 242 и 3 360 брака соответственно.

Всего в УФО состоялось 76 830 свадеб, что превышает показатель прошлого года, когда мужем и женой стали 71 613 супружеских пары.

В Тюмени «заминировали» ЗАГС
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.

#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Свадьба#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Торжество#Алиса Вернер
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