Более 10 тысяч семей образовалось в регионе в минувшем году

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
С хорошим отрывом лидирует Свердловская область — там прошло 27 981 свадеб.
Всего на 67 браков отстает от Тюменской области Югра. А Курганской и Ямалу до таких показателей еще далеко — 4 242 и 3 360 брака соответственно.
Всего в УФО состоялось 76 830 свадеб, что превышает показатель прошлого года, когда мужем и женой стали 71 613 супружеских пары.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.