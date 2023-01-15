В Тюмени внук украл шубу у 86-летней бабушки

Похитителя обнаружили быстро — им оказался неработающий внук женщины. Мужчина украл шубу в тот момент, когда пенсионерки не было дома. Меховое изделие он отнес в комиссионный магазин и сдал за 5 тысяч рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.