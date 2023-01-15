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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Тюмени внук украл шубу у 86-летней бабушки

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

В Тюмени внук украл норковую шубу у 86-летней бабушки

В Тюмени 32-летний мужчина похитил у своей родной бабушки 1936 года рождения норковую шубу. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мехового изделия стоимостью 50 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Похитителя обнаружили быстро — им оказался неработающий внук женщины. Мужчина украл шубу в тот момент, когда пенсионерки не было дома. Меховое изделие он отнес в комиссионный магазин и сдал за 5 тысяч рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.

В настоящее время шуба возвращена законной хозяйке, а на внука заведено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени украла из сетевого магазина косметики духи на 9 тысяч рублей, чтобы продать и купить на вырученные деньги алкоголь.

Тюменка украла из магазина духи, чтобы продать и купить алкоголь
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Кража#Уголовная ответственность#Уголовное дело#Тюмень#Тюменская область#Правонарушения
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