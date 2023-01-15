В Тюмени внук украл шубу у 86-летней бабушки

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Похитителя обнаружили быстро — им оказался неработающий внук женщины. Мужчина украл шубу в тот момент, когда пенсионерки не было дома. Меховое изделие он отнес в комиссионный магазин и сдал за 5 тысяч рублей. На вырученные деньги купил спиртные напитки.
В настоящее время шуба возвращена законной хозяйке, а на внука заведено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит лишение свободы до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени украла из сетевого магазина косметики духи на 9 тысяч рублей, чтобы продать и купить на вырученные деньги алкоголь.