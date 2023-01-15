В Тюмени продают дом в стиле прованс за 90 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В объявлении о продаже указано, что дом расположен на земельном участке площадью 13,8 соток. Имеются декоративные плодовые и ягодные растения, зона барбекю, отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной, русской печью.
В коттедже на цокольном этаже расположены сауна, бассейн, санузел, кладовка и постирочная. На первом этаже — кухня-столовая в стиле прованс, холл, санузел с душевой. На втором этаже обустроены спальные комнаты, гостевая, кабинет и ванная с душем.
В шаговой доступности находятся детский сад и школа, остановка общественного транспорта.
Еще один особняк стоимостью 135 миллионов рублей продают в историческом центре Тюмени. Общая площадь коттеджа составляет 720 квадратных метров.
«Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями. Функциональные планировки помещений, высококачественная отделка дорогостоящими материалами европейского производства. Сауна, джакузи, спортзал, винный погреб», — указано в опубликованном объявлении о продаже.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают квартиры стоимостью до 80 миллионов рублей. Одной из самых дорогих является квартира в центре города на улице Володарского площадью более 200 квадратных метров.