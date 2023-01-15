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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Тюмени продают дом в стиле прованс за 90 миллионов рублей

Сегодня, 05:39
Фото: Авито

В Тюмени продают особняк за 90 миллионов рублей

В Тюмени на продажу выставили двухэтажный коттедж площадью около 380 квадратных метров. Стоимость особняка, расположенного в центре областной столицы, составляет 90 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

В объявлении о продаже указано, что дом расположен на земельном участке площадью 13,8 соток. Имеются декоративные плодовые и ягодные растения, зона барбекю, отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной, русской печью.

В коттедже на цокольном этаже расположены сауна, бассейн, санузел, кладовка и постирочная. На первом этаже — кухня-столовая в стиле прованс, холл, санузел с душевой. На втором этаже обустроены спальные комнаты, гостевая, кабинет и ванная с душем.

В шаговой доступности находятся детский сад и школа, остановка общественного транспорта.

Еще один особняк стоимостью 135 миллионов рублей продают в историческом центре Тюмени. Общая площадь коттеджа составляет 720 квадратных метров.

«Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями. Функциональные планировки помещений, высококачественная отделка дорогостоящими материалами европейского производства. Сауна, джакузи, спортзал, винный погреб», — указано в опубликованном объявлении о продаже.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продают квартиры стоимостью до 80 миллионов рублей. Одной из самых дорогих является квартира в центре города на улице Володарского площадью более 200 квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Элитная недвижимость#Тюмень#Тюменская область
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