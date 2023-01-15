В Тюмени продают дом в стиле прованс за 90 миллионов рублей

В коттедже на цокольном этаже расположены сауна, бассейн, санузел, кладовка и постирочная. На первом этаже — кухня-столовая в стиле прованс, холл, санузел с душевой. На втором этаже обустроены спальные комнаты, гостевая, кабинет и ванная с душем.