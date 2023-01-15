В Тюмени на Озере Чемпионов построят часовню изо льда

Также, по его словам, на Озере Чемпионов оборудуют три купели — две больших и одну маленькую. Для посетителей будут открыты крытый теплый павильон, вместительные палатки для переодевания. Здесь же будет организован набор крещенской воды, пишет ИА «Тюменская линия».