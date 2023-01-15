В Тюмени на Озере Чемпионов построят часовню изо льда

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
«11-й год подряд на базе ставят церковь изо льда, в нее вмораживают икону. Обязательно на строении закрепляют колокол», — рассказал исполнительный директор центра Андрей Агарков.
Также, по его словам, на Озере Чемпионов оборудуют три купели — две больших и одну маленькую. Для посетителей будут открыты крытый теплый павильон, вместительные палатки для переодевания. Здесь же будет организован набор крещенской воды, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на Крещение будут организованы более 50 купелей, в том числе 11 в областной столице.