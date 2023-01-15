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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Тюмени на Озере Чемпионов построят часовню изо льда

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

В Тюмени к Крещению появится церковь изо льда

В Тюмени к празднику Крещения на территории базы «Озеро Чемпионов» построят ледяную часовню. Эта традиция в тюменском центре закаливания и плавания «АквАйСпорт» существует на протяжении одиннадцати лет.
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Тюмень
«11-й год подряд на базе ставят церковь изо льда, в нее вмораживают икону. Обязательно на строении закрепляют колокол», — рассказал исполнительный директор центра Андрей Агарков.

Также, по его словам, на Озере Чемпионов оборудуют три купели — две больших и одну маленькую. Для посетителей будут открыты крытый теплый павильон, вместительные палатки для переодевания. Здесь же будет организован набор крещенской воды, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на Крещение будут организованы более 50 купелей, в том числе 11 в областной столице.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Крещение
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