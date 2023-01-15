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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Тюмени на Крещение потеплеет до -11

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмени предстоящая неделя будет теплой и солнечной

В Тюмени в воскресенье потеплеет до -7 -8. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега, ветер западный скоростью до 6,6 метро в секунду. В понедельник, 16 января, в областной столице сохранится пасмурная погода.
Сюжет
Тюмень

Температура воздуха составит в дневные часы -8 -9, в темное время суток похолодает до -11 -14. В среду и четверг, 17 и 18 января, ожидается ясная солнечная погода. Ночью термометры покажут -13 -16, днем поднимутся до -11 -13.

В праздник Крещения, 19 января, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха -11 -13.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Крещение в Тюмени оборудуют 11 купелей. Они расположатся на территории озер Липовое и Андреевское, на реке Тура и в Центре закаливания и плавания «АквАйСпорт».

 

 

 

Крещение в Тюмени: где можно искупаться в проруби
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Крещение#Тюмень#Тюменская область
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