В Тюмени на Крещение потеплеет до -11

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Температура воздуха составит в дневные часы -8 -9, в темное время суток похолодает до -11 -14. В среду и четверг, 17 и 18 января, ожидается ясная солнечная погода. Ночью термометры покажут -13 -16, днем поднимутся до -11 -13.
В праздник Крещения, 19 января, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха -11 -13.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Крещение в Тюмени оборудуют 11 купелей. Они расположатся на территории озер Липовое и Андреевское, на реке Тура и в Центре закаливания и плавания «АквАйСпорт».