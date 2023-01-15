В Тюмени к концу месяца ударят морозы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Морозная погода продержится до 29 января. С 25 по 28 января температура воздуха в Тюмени составит -18 -22. 29 января потеплеет до -9 и пойдет снег. Аналогичная погода продержится до конца первого зимнего месяца – днем термометры будут показывать -9 -12, в ночные часы -16 -18.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздник Крещения морозов не будет. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 19 января составит -11 -13.