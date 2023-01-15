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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Тюмени к концу месяца ударят морозы

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются морозы и снегопад

В Тюмени к концу января похолодает до -27. По данным метеорологов, похолодание в областной столице начнется с 24 января. В ночные часы в этот день термометры покажут -27, днем поднимутся до -19.
Сюжет
Тюмень

Морозная погода продержится до 29 января. С 25 по 28 января температура воздуха в Тюмени составит -18 -22. 29 января потеплеет до -9 и пойдет снег. Аналогичная погода продержится до конца первого зимнего месяца – днем термометры будут показывать -9 -12, в ночные часы -16 -18.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в праздник Крещения морозов не будет. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 19 января составит -11 -13.

В Тюмени на Крещение потеплеет до -11
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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