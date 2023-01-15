В Тюмени к концу месяца ударят морозы

На Тюмень надвигаются морозы и снегопад

В Тюмени к концу января похолодает до -27. По данным метеорологов, похолодание в областной столице начнется с 24 января. В ночные часы в этот день термометры покажут -27, днем поднимутся до -19.

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