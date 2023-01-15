Умер известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Умер актер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии на 85 году жизни лет скончался актер Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой грузинское ТВ «Мтавари Архи». Причины смерти артиста не называют.

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