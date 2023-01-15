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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Умер известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Сегодня, 10:45

Умер актер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии на 85 году жизни лет скончался актер Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой грузинское ТВ «Мтавари Архи». Причины смерти артиста не называют.
Сюжет
Тюмень

Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР. С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.

Российскому зрителю знаком по фильму «Мимино», в котором он сыграл роль пилота. Также зритель его знает по фильмам «Не горюй», «Встреча в горах», «ТАСС уполномочен заявить», «Ку! Кин-дза-дза», «Сваты 7».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне, 14 января, стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. Актрисе было 79 лет.

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Происшествия
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