Умер известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР. С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.
Российскому зрителю знаком по фильму «Мимино», в котором он сыграл роль пилота. Также зритель его знает по фильмам «Не горюй», «Встреча в горах», «ТАСС уполномочен заявить», «Ку! Кин-дза-дза», «Сваты 7».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне, 14 января, стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. Актрисе было 79 лет.