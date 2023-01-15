Тюменцы создали петицию против живодера с Бориса Щербины

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 08:40
«Мужчина приблизительно 40-45 лет, проживает в многоквартирном доме по ул. Б. Щербины. Утром 13 января вынес мешок и выкинул в мусорный бак. Проходивший мимо мужчина услышал, что в мусорном баке кто-то тихо скулит. Он достал белый мешок, в нем был пес с раздробленной головой (предварительно удар наносился топором). Удары были множественные, больше всего удары пришлись в голову в области обеих глаз, теменная зона черепа. Следственный комитет уже работает, но это действие могут спустить на тормоза», — сказано в тексте опубликованного заявления.
В настоящее время свои подписи под петицией поставили уже более 2 тысяч человек.
На данный момент пес по кличке Оскар находится в ветеринарной клинике и проходит необходимое лечение. Кормят собаку из шприца — сам он пока не встает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский живодер попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома.