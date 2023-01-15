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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Тюменцы создали петицию против живодера с Бориса Щербины

Сегодня, 06:11
Фото: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

Тюменцы создали петицию против живодера, разрубившего топором голову собаке

Тюменцы создали петицию с просьбой решить — что делать с живодером с улицы Бориса Щербины. Горожане призывают придать максимальной огласке инцидент, произошедший в минувшую пятницу.
Сюжет
Тюмень
«Мужчина приблизительно 40-45 лет, проживает в многоквартирном доме по ул. Б. Щербины. Утром 13 января вынес мешок и выкинул в мусорный бак. Проходивший мимо мужчина услышал, что в мусорном баке кто-то тихо скулит. Он достал белый мешок, в нем был пес с раздробленной головой (предварительно удар наносился топором). Удары были множественные, больше всего удары пришлись в голову в области обеих глаз, теменная зона черепа. Следственный комитет уже работает, но это действие могут спустить на тормоза», — сказано в тексте опубликованного заявления.

В настоящее время свои подписи под петицией поставили уже более 2 тысяч человек.

На данный момент пес по кличке Оскар находится в ветеринарной клинике и проходит необходимое лечение. Кормят собаку из шприца — сам он пока не встает.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский живодер попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Живодеры#Собаки#Петиция#Тюменская область
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