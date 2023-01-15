Тюменцы раскупили все туры на январь в Тайланд

В частности, полностью раскуплены туры в Паттайю – прямой рейс из Тюмени в Тайланд был открыл в конце ноября 2022 года. Стоимость отдыха в жаркой стране обойдется минимум в 85 тысяч рублей на человека, пишет РБК Тюмень. В случае самостоятельного путешествия авиабилет из Тюмени в Дубай можно купить за 20 тысяч 347 рублей.