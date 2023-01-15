Тюменцы раскупили все туры на январь в Тайланд

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В частности, полностью раскуплены туры в Паттайю – прямой рейс из Тюмени в Тайланд был открыл в конце ноября 2022 года. Стоимость отдыха в жаркой стране обойдется минимум в 85 тысяч рублей на человека, пишет РБК Тюмень. В случае самостоятельного путешествия авиабилет из Тюмени в Дубай можно купить за 20 тысяч 347 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в топ городов, которые выбирают российские туристы для путешествия на поезде. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Туту.ру.