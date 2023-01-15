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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Тюменцы раскупили все туры на январь в Тайланд

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI

Жители Тюмени скупают путевки в Таиланд и Индию

Жители Тюмени раскупают туры на зимние месяцы в Индию, Дубай и Тайланд. По словам представителей Турфирм, по некоторым направлениям путевок на январь уже нет.
Сюжет
Тюмень

В частности, полностью раскуплены туры в Паттайю – прямой рейс из Тюмени в Тайланд был открыл в конце ноября 2022 года. Стоимость отдыха в жаркой стране обойдется минимум в 85 тысяч рублей на человека, пишет РБК Тюмень. В случае самостоятельного путешествия авиабилет из Тюмени в Дубай можно купить за 20 тысяч 347 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в топ городов, которые выбирают российские туристы для путешествия на поезде. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Туту.ру.

Тюмень попала в список популярных городов для путешествий на поезде
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Туристы#Отпуск#Тюменская область#Самолет#Авиабилеты
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