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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Тюменцы не доплатили миллиарды налогов

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI

В 2022 году жители Тюменской области не оплатили 3,2 млрд рублей налогов

Тюменцы не оплатили налоги за 2021 год. По данным Федеральной налоговой службы, всего было направлено более 732 тысяч сводных налоговых уведомлений на сумму 3,2 миллиарда рублей. Более 90% собственников оплатили свои налоги.
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Тюмень

Проверить, есть ли долги, жители могут в личном кабинете на официальном сайте ФНС, зайти на который можно по логину-паролю от госуслуг. Здесь же можно оплатить налоги. Также задолженность можно посмотреть в разделе «Налоговая задолженность».

Один день просрочки добавляет пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ, пишет Вслух.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 года изменилась система социальной поддержки нуждающихся семей. Теперь для малообеспеенных граждан действует единое социальное пособие.

В Тюмени перестали принимать от нуждающихся заявления на пособие на ребенка
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налоги#Тюмень#Тюменская область
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