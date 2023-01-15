Тюменцы не доплатили миллиарды налогов

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Проверить, есть ли долги, жители могут в личном кабинете на официальном сайте ФНС, зайти на который можно по логину-паролю от госуслуг. Здесь же можно оплатить налоги. Также задолженность можно посмотреть в разделе «Налоговая задолженность».
Один день просрочки добавляет пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ, пишет Вслух.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 года изменилась система социальной поддержки нуждающихся семей. Теперь для малообеспеенных граждан действует единое социальное пособие.