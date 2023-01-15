nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Тюмень попала в список популярных городов для путешествий на поезде

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI

Тюмень вошла в топ туристических направлений по России на поезде

Тюмень вошла в список самых популярных российских городов для путешествий после новогодних каникул. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру по результатам исследования запланированных поездок в период с 1 по 31 января.
Сюжет
Тюмень

Топ востребованных направлений для путешествия на поезде в этом году возглавили  Москва и Санкт-Петербург. Также популярными оказались поездки на поезде в Тюмень, Екатеринбург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Средний чек составляет порядка трех тысяч рублей в одну сторону.

Ранее «Наш Город» писал, что среди жителей Тюменской области вырос спрос на авиабилеты в Шри-Ланку. По данным сервиса «Авиасейлс», на 20–22 января уже практически не осталось билетов. Стоимость полета в среднем составляет 50 тысяч рублей. Время в пути — от 16 часов с пересадкой в Дубай.

Тюменцы скупают авиабилеты в солнечную Шри-Ланку
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Путешествия#Рейтинги#Тюменская область#Отпуск
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30