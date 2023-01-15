Тюмень попала в список популярных городов для путешествий на поезде

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Топ востребованных направлений для путешествия на поезде в этом году возглавили Москва и Санкт-Петербург. Также популярными оказались поездки на поезде в Тюмень, Екатеринбург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Средний чек составляет порядка трех тысяч рублей в одну сторону.
Ранее «Наш Город» писал, что среди жителей Тюменской области вырос спрос на авиабилеты в Шри-Ланку. По данным сервиса «Авиасейлс», на 20–22 января уже практически не осталось билетов. Стоимость полета в среднем составляет 50 тысяч рублей. Время в пути — от 16 часов с пересадкой в Дубай.