Тюмень попала в список популярных городов для путешествий на поезде

Ранее «Наш Город» писал, что среди жителей Тюменской области вырос спрос на авиабилеты в Шри-Ланку. По данным сервиса «Авиасейлс», на 20–22 января уже практически не осталось билетов. Стоимость полета в среднем составляет 50 тысяч рублей. Время в пути — от 16 часов с пересадкой в Дубай.