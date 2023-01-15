Тюмень борется за звание «Город России-2023»

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:40
На данный момент Тюмень набрала 468 голосов и занимает место во второй десятке рейтинга. Лидерами являются Нальчик (6 тысяч 648 голосов), Севастополь (5 тысяч 125 голосов) и Владивосток (4 тысячи 430 голосов). Также в десятку лучших городов входят Курск, Иваново, Орел, Саранск, Владимир, Майкоп и Самара.
Голосование за «Город России-2023» продолжится до конца 2023 года. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Принять участие в голосовании могут все желающие – сделать это можно на сайте город-россии.рф.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ регионов для построения карьеры. Она заняла в рейтинге субъектов РФ четвертое место.