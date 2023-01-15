На тюменской трассе в ДТП погиб человек

В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб 34-летний водитель

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Исетском районе. На 132-м километре трассы Курган — Тюмень столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара один из автомобилей отбросило на ЗИЛ — ассенизаторскую машину.

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