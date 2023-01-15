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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

На тюменской трассе в ДТП погиб человек

Сегодня, 04:55
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб 34-летний водитель

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Исетском районе. На 132-м километре трассы Курган — Тюмень столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара один из автомобилей отбросило на ЗИЛ — ассенизаторскую машину.
Сюжет
Тюмень

В результате аварии смертельные ранения получил 34-летний житель Исетского района, водитель Hyundai. Он скончался на месте происшествия. Водитель Volkswagen с различными травмами доставлен в больницу.

Из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия ограничено автомобильное движение. На 132-м километре дороги введен реверс,  организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск был насмерть сбит 58-летний пешеход. Мужчина, житель Оренбурга, шел по обочине дороги в сторону Сургута.

 

 

На тюменской трассе погиб пешеход. Водитель его не заметил
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Гибель на дороге
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