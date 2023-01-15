На тюменской трассе в ДТП погиб человек

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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В результате аварии смертельные ранения получил 34-летний житель Исетского района, водитель Hyundai. Он скончался на месте происшествия. Водитель Volkswagen с различными травмами доставлен в больницу.
Из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия ограничено автомобильное движение. На 132-м километре дороги введен реверс, организовано дежурство сотрудников ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск был насмерть сбит 58-летний пешеход. Мужчина, житель Оренбурга, шел по обочине дороги в сторону Сургута.