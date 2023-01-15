Итоги недели: смертельно раненый шел, пенсионерке отказали в жилье, оборудуют купели

Posted Вчера, 14:39
Published Вчера, 14:39
Modified Сегодня, 00:57
Updated Сегодня, 00:57
Во время новогодней вечеринки в одном из баров Тобольска у 29-летнего гражданина Кирилла Балашенко произошла драка с компанией ауешников, после которой ему нанесли ножевые ранения в области живота и лица. Смертельно раненый молодой человек отправился по проезжей части городской улицы. Никто не оказал ему помощь. Только когда Кирилл свалился без сил, к нему подбежал незнакомец и вызвал скорую. Пострадавший скончался в больнице Тобольска.
Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, в отношении 18-летнего обвиняемого в настоящий момент заведено уголовное дело. Никто из очевидцев драки не изъявил желания быть свидетелем в суде.
Также в период новогодних каникул произошла еще одна потасовка, закончившаяся ножевыми ранениями. Конфликт случился в районе Лесобазы города Тюмени между местным жителем и таксистом.
Пожилая тюменка Любовь Иваненко лишилась дома в результате пожара. После этого женщина переселилась в здание по адресу улица Седова, 66. Она собственноручно благоустроила там помещение, провела инженерные сети. На общедомовом собрании было принято решение сделать помещение жилой квартирой.
Однако в департаменте имущественных отношений приватизировать эту квартиру тюменке не разрешили. Более того, ее захотели оставить без крыши над головой на основании того, что здание по улице Седова – это собственность муниципального образования городского округа Тюмени. Пенсионерка совместно со своим представителем в суде Михаилом Кружиновым написала письмо президенту, но партия «Единая Россия» отказала ей в помощи.
В настоящее время Любови Иваненко помогают соцслужбы, но вопрос с жильем по-прежнему не решен, а другого места для проживания у бабушки нет.
Исполнительный директор центра «АквАйСпорт» рассказал, что к празднику Крещения на базе «Озеро Чемпионов» оборудуют две большие купели и одну маленькую. Также по традиции здесь построят ледяную часовню. Такую церковь с иконой и колоколом возводят на территории базы уже 11-й год подряд.
Также к празднику откроются купели еще в двух районах города: на Туре возле Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовое на Велижанском тракте. Возле них будут дежурить спасатели, полицейские и медики.