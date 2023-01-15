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Posted Вчера, 14:39

Published Вчера, 14:39

Modified Сегодня, 00:57

Updated Сегодня, 00:57

Итоги недели: смертельно раненый шел, пенсионерке отказали в жилье, оборудуют купели

Вчера, 14:39
Фото: 1MI

Партия «Единая Россия» отказала в помощи оставшейся без дома пенсионерке из Тюмени

За минувшую неделю в Тюменской области сипло известно о трагическом событии — житель Тобольска, который получил удары ножом во время праздника, скончался. Пожилую тюменку, лишившуюся собственного дома, могут оставить без жилья. Православные жители нашего города готовятся к Крещению.

Смертельно раненому жителю Тобольска никто не помог на улице

Во время новогодней вечеринки в одном из баров Тобольска у 29-летнего гражданина Кирилла Балашенко произошла драка с компанией ауешников, после которой ему нанесли ножевые ранения в области живота и лица. Смертельно раненый молодой человек отправился по проезжей части городской улицы. Никто не оказал ему помощь. Только когда Кирилл свалился без сил, к нему подбежал незнакомец и вызвал скорую. Пострадавший скончался в больнице Тобольска.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, в отношении 18-летнего обвиняемого в настоящий момент заведено уголовное дело. Никто из очевидцев драки не изъявил желания быть свидетелем в суде.

Также в период новогодних каникул произошла еще одна потасовка, закончившаяся ножевыми ранениями. Конфликт случился в районе Лесобазы города Тюмени между местным жителем и таксистом.

«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
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«Единая Россия» отказала в помощи лишенной жилья пенсионерке

Пожилая тюменка Любовь Иваненко лишилась дома в результате пожара. После этого женщина переселилась в здание по адресу улица Седова, 66. Она собственноручно благоустроила там помещение, провела инженерные сети. На общедомовом собрании было принято решение сделать помещение жилой квартирой.

Однако в департаменте имущественных отношений приватизировать эту квартиру тюменке не разрешили. Более того, ее захотели оставить без крыши над головой на основании того, что здание по улице Седова – это собственность муниципального образования городского округа Тюмени. Пенсионерка совместно со своим представителем в суде Михаилом Кружиновым написала письмо президенту, но партия «Единая Россия» отказала ей в помощи.

В настоящее время Любови Иваненко помогают соцслужбы, но вопрос с жильем по-прежнему не решен, а другого места для проживания у бабушки нет.

«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
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В Тюмени к Крещению оборудуют три купели на Озере Чемпионов

Исполнительный директор центра «АквАйСпорт» рассказал, что к празднику Крещения на базе «Озеро Чемпионов» оборудуют две большие купели и одну маленькую. Также по традиции здесь построят ледяную часовню. Такую церковь с иконой и колоколом возводят на территории базы уже 11-й год подряд.

Также к празднику откроются купели еще в двух районах города: на Туре возле Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовое на Велижанском тракте. Возле них будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

 

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#Елена Чебоксарова#Смерть#Ножевое ранение#Пенсионеры#Единая Россия#Письмо#Письмо Президенту#Крещение#Купели#Места для купания
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