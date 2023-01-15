Итоги недели: смертельно раненый шел, пенсионерке отказали в жилье, оборудуют купели

Во время новогодней вечеринки в одном из баров Тобольска у 29-летнего гражданина Кирилла Балашенко произошла драка с компанией ауешников, после которой ему нанесли ножевые ранения в области живота и лица. Смертельно раненый молодой человек отправился по проезжей части городской улицы. Никто не оказал ему помощь. Только когда Кирилл свалился без сил, к нему подбежал незнакомец и вызвал скорую. Пострадавший скончался в больнице Тобольска.