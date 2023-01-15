Ишимцы жалуются на жестокое обращение с животными в конном клубе

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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«В поле зрения попал жеребёнок по кличке Пандора, которому 8-9 месяцев от роду (на момент видео возможно чуть помладше). Что этими телодвижениями от лошадиного детёныша хотел добиться тренер? Неизвестно. Но на видео кроме жестокости, лично я, ничего не увидела. Также на видео присутствуют дети, которые, по всей видимости, там занимаются. И все эти непонятные манипуляции видят», — сообщила жительница Ишима в соцсетях.
«Что за странные методы тренировки? Бьет прутом в одно место несколько раз? Сложно назвать женщиной этого тренера. От увиденного сердце кровью обливается. Надзорные органы, обратите внимание на эту живодерню», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в пятницу неизвестный мужчина раздробил голову собаке и выбросил животное в мусорный бак. Пса нашли местные жители. В настоящее время животное находится в больнице.