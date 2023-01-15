Инстасамку могут запретить в Тюменской области

Дарья Зотеева, которая известна под псевдонимом Инстасамка, в настоящее время проживает в ОАЭ вместе со свои супругом. Концертный тур по российским городам у певицы стартует с 15 марта 2023 года. В Тюмени выступление запланировано на 29 марта на концертной площадке «Дом Культуры». Состоится или нет выступление — пока неясно.