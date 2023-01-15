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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Инстасамку могут запретить в Тюменской области

Сегодня, 12:04
Фото: тг-канал instasamka

Мизулина готовит жалобу тюменскому губернатору Моору на Инстасамку

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамка.
Сюжет
Тюмень
«В последнее время среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды наркотиков и распространения контента, нацеленного на развращение  детей. Исполнитель Инстасамка, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют множества нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним детям», — сообщила общественница.

По ее словам, обращения с просьбой о запрете концертный выступлений Инстасамки будут направлены не только в адрес губернатора Александра Моора, но и других глав регионов, где запланированы концерты скандальной исполнительницы.

«Ответы всех глав регионов будут опубликованы позже», — отметила Екатерина Мизулина.

Между тем, Инстасамка на заявление Мизулиной уже отреагировала и заверила, что специально для российского тура полностью обновлена программа — из нее убраны все нецензурные слова.

Дарья Зотеева, которая известна под псевдонимом Инстасамка, в настоящее время проживает в ОАЭ вместе со свои супругом. Концертный тур по российским городам у певицы стартует с 15 марта 2023 года. В Тюмени выступление запланировано на 29 марта на концертной площадке «Дом Культуры». Состоится или нет выступление — пока неясно.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Тюменская область#Александр Моор
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