Ялуторовские блинопеки мечтают накормить шеф-повара Ивлева самым большим блином

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. К этому событию тюменские блинопеки шли 16 лет.
«Только за 2022 год мы испекли более 300 гигантских блинов, обучили печь блины более 2 тысяч человек. Теперь у нас есть новая мечта — накормить большим блином большого шефа», — сообщили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что ялуторовский блин вошел в Книгу рекордов России 25 июня 2022 года. Диаметр мучного изделия составил 2 метра 95 сантиметров.