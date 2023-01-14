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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Ялуторовские блинопеки мечтают накормить шеф-повара Ивлева самым большим блином

Сегодня, 05:47
Фото: nashgorod.ru

Создатели самого большого блина России пригласили шефа Ивлева в Тюменскую область

Ялуторовские блинопеки планируют накормить блинами популярного российского телеведущего шоу «На ножах», «Адская кухня», шеф-повара Константина Ивлева. Видеоприглашение основателя кулинарного направления «Новая Русская Кухня» в «блинную» столицу Тюменской области опубликовано в группе Visit Tyumen.
Сюжет
Тюмень

2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. К этому событию тюменские блинопеки шли 16 лет.

«Только за 2022 год мы испекли более 300 гигантских блинов, обучили печь блины более 2 тысяч человек. Теперь у нас есть новая  мечта — накормить большим блином большого шефа», — сообщили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что ялуторовский блин вошел в Книгу рекордов России 25 июня 2022 года. Диаметр мучного изделия составил 2 метра 95 сантиметров.

Ялуторовский блин наконец-то попал в Книгу рекордов России
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Блины#Ялуторовск#Тюменская область
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