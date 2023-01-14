В Тюмени откроют исследовательский центр «Геосфера»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
О строительстве центра исследования пластовых систем, изучения вопросов труднодоступных источников нефти сообщалось еще в 2020 году. Подписание контракта о реализации инвестиционного проекта между правительством Тюменской области и «Газпром нефтью» стоялось еще в 2018 году.
Тогда же сообщалось, что исследовательский центр «Геосфера» расположится в восточной части Тюмени. Общая площадь объекта составит не менее 17 тысяч квадратных метров. На территории центра будут оборудованы лаборатории, офисы, зона для проведения выставок.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе в 2022 году было реализовано порядка 20 инвестпроектов общей стоимостью порядка полутора миллиарда рублей.