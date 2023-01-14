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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Тюмени откроют исследовательский центр «Геосфера»

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI

«Дочка» «Газпрома» построит в Тюменской области крупный исследовательский центр

Крупный исследовательский центр «Геосфера» построит в Тюменской области «Газпромнефть НТЦ». Возведение объекта начнется в этом году.
Сюжет
Тюмень

О строительстве центра исследования пластовых систем, изучения вопросов труднодоступных источников нефти сообщалось еще в 2020 году. Подписание контракта о реализации инвестиционного проекта между правительством Тюменской области и «Газпром нефтью» стоялось еще в 2018 году.

Тогда же сообщалось, что исследовательский центр «Геосфера» расположится в восточной части Тюмени. Общая площадь объекта составит не менее 17 тысяч квадратных метров. На территории центра будут оборудованы лаборатории, офисы, зона для проведения выставок.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе в 2022 году было реализовано порядка 20 инвестпроектов общей стоимостью порядка полутора миллиарда рублей.

 

В Тюменском районе реализовано 20 инвестиционных проектов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Инвестиции#Инвестиционное агентство Тюменской области#Газпром нефть#Тюменская область
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