В Тюмени откроют исследовательский центр «Геосфера»

О строительстве центра исследования пластовых систем, изучения вопросов труднодоступных источников нефти сообщалось еще в 2020 году. Подписание контракта о реализации инвестиционного проекта между правительством Тюменской области и «Газпром нефтью» стоялось еще в 2018 году.