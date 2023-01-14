В деревне Криводанова пожар: внезапно вспыхнуло здание

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В настоящее время информации о пострадавших нет. Также неизвестно, является ли жилым загоревшееся здание.
Комментарии сотрудников МЧС ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что главе Болдыревского села назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за крупный ландшафтный пожар, в результате которого были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и погиб один местный житель.
Елена Логинова на суде признала вину в том, что не приняла необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности.