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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В деревне Криводанова пожар: внезапно вспыхнуло здание

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI

Сегодня вечером в Тюменской области внезапно загорелся дом

В паблике «ЧС Тюмени» местная жительница опубликовала пост с фотографиями горящего дома в деревне Криводанова.
Сюжет
Огонь

В настоящее время информации о пострадавших нет. Также неизвестно, является ли жилым загоревшееся здание.

Комментарии сотрудников МЧС ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что главе Болдыревского села назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за крупный ландшафтный пожар, в результате которого были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и погиб один местный житель.

Елена Логинова на суде признала вину в том, что не приняла необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Маша Князева / ЧС Тюмень
Главу поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч за пожар в деревне
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#Елена Чебоксарова#Огонь#Дом#Жилой дом#Возгорание квартиры#Жертвы катастрофы#Жертвы пожара
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