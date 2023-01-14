У школы в Ново-Патрушево появятся дополнительные парковочные места

Ранее «Наш Город» писал, что жители микрорайона после открытия школы № 56 жаловались на километровые пробки в этом районе. Накануне у учебного заведения было организовано дежурство ГИБДД. Также дорожную обстановку в Ново-Патрушево проверили специалисты департамента образования и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также управы Восточного административного округа Тюмени.