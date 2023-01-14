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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

У школы в Ново-Патрушево появятся дополнительные парковочные места

Сегодня, 10:11
Фото: Тюмень. Администрация города.

У новой школы в Ново-Патрушево в Тюмени увеличат число парковочных мест

У новой школы в микрорайоне Ново-Патрушево увеличат число парковочных мест. Такую задачу перед департаментом земельных отношений и градостроительства и управой Восточного административного округа поставил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем тг-канале.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что жители микрорайона после открытия школы № 56 жаловались на километровые пробки в этом районе. Накануне у учебного заведения было организовано дежурство ГИБДД. Также дорожную обстановку в Ново-Патрушево проверили специалисты департамента образования и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также управы Восточного административного округа Тюмени.

Школа в микрорайоне Ново-Патрушево была открыта 10 января. Строительство объекта и его сдача в эксплуатацию были завершены раньше планируемых сроков.

Тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#Школа#Парковки#Тюменская область
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