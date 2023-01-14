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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Тюменцы обнаружили живодера, который проломил голову собаке. Видео

Сегодня, 07:55
Фото: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

Тюменцы нашли живодера, раздробившего голову собаке

Жители Тюмени обнаружили живодера, разрубившего голову псу по кличке Оскар. По предварительным данным, им оказался один из жителей дома на улице Бориса Щербины, 22. Мужчина, выносящий из подъезда пакет с раненым животным, попал на камеры видеонаблюдения.
Сюжет
Тюмень
Видео: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

По словам горожан, неадекватного тюменца стоит наказать за жестокое обращение с животным не штрафом, а реальным тюремным сроком.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в мусорном баке на улице Бориса Щербины была найдена собака с раздробленной головой. Животное экстренно доставили в ветеринарную клинику. Врачи оценивают состояние пса как тяжелое. По факту жестокого обращения с животным подано заявление в полицию. Ведется проверка.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Живодеры#Собаки#Тюмень#Тюменская область#Видео
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