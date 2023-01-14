Тюменцы обнаружили живодера, который проломил голову собаке. Видео

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По словам горожан, неадекватного тюменца стоит наказать за жестокое обращение с животным не штрафом, а реальным тюремным сроком.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в мусорном баке на улице Бориса Щербины была найдена собака с раздробленной головой. Животное экстренно доставили в ветеринарную клинику. Врачи оценивают состояние пса как тяжелое. По факту жестокого обращения с животным подано заявление в полицию. Ведется проверка.