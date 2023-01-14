Тюменцы обнаружили живодера, который проломил голову собаке. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в мусорном баке на улице Бориса Щербины была найдена собака с раздробленной головой. Животное экстренно доставили в ветеринарную клинику. Врачи оценивают состояние пса как тяжелое. По факту жестокого обращения с животным подано заявление в полицию. Ведется проверка.