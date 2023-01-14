Тюменцам рассказали, чем опасен новый штамм COVID-19 «кракен»

Женщина заболела еще накануне Нового года, 27 декабря, но уже 2 января выздоровела. По словам врачей, легкое течение болезни отличает данный штамм коронавируса. Как правило, заболевание протекает, как обычнее ОРВИ. Главной особенностью «кракена» является его способность к быстрому распространению (заразность выше в два раза по сравнению с предыдущими штаммами) и устойчивость к защите организма. «Кракеном» могут заболеть даже те люди, кто недавно перенес другие формы COVID-19.