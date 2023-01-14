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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Тюменцам рассказали, чем опасен новый штамм COVID-19 «кракен»

Сегодня, 04:03
Фото: 1MI

Жителям Тюмени рассказали о симптомах «кракена» и о том, как он маскируется

Медики рассказали жителям Тюменской области об особенностях нового штамма коронавируса «кракен». На этой неделе в России сообщили о первом случае заболевания — новый штамм COVID-19 обнаружили у 32-летней жительницы Пензенской области.
Сюжет
Тюмень

Женщина заболела еще накануне Нового года, 27 декабря, но уже 2 января выздоровела. По словам врачей, легкое течение болезни отличает данный штамм коронавируса. Как правило, заболевание протекает, как обычнее ОРВИ. Главной особенностью «кракена» является его способность к быстрому распространению (заразность выше в два раза по сравнению с предыдущими штаммами) и устойчивость к защите организма. «Кракеном» могут заболеть даже те люди, кто недавно перенес другие формы COVID-19.

Основными симптомами «кракена» являются слабость, ломота в теле, повышение температуры, першение в горле и кашель, насморк, головные боли. Возможны сыпь и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе пока штамм «кракен» не зарегистрирован. Но специалисты не исключают его появление в ближайшее время. По словам медиков, защититься от болезни поможет соблюдение правил личной санитарной гигиены.

 

 

Тюменцев предупреждают о появлении нового штамма COVID-19
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Коронавирус COVID-19#Заболеваемость#Болезнь
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