Тюменцам рассказали, чем опасен новый штамм COVID-19 «кракен»

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Женщина заболела еще накануне Нового года, 27 декабря, но уже 2 января выздоровела. По словам врачей, легкое течение болезни отличает данный штамм коронавируса. Как правило, заболевание протекает, как обычнее ОРВИ. Главной особенностью «кракена» является его способность к быстрому распространению (заразность выше в два раза по сравнению с предыдущими штаммами) и устойчивость к защите организма. «Кракеном» могут заболеть даже те люди, кто недавно перенес другие формы COVID-19.
Основными симптомами «кракена» являются слабость, ломота в теле, повышение температуры, першение в горле и кашель, насморк, головные боли. Возможны сыпь и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе пока штамм «кракен» не зарегистрирован. Но специалисты не исключают его появление в ближайшее время. По словам медиков, защититься от болезни поможет соблюдение правил личной санитарной гигиены.