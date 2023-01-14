nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Тюменское УФСИН закупит маргарин для заключенных на 8 миллионов рублей

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

В Тюменской области на маргарин для заключенных потратят около 8,5 миллионов рублей

Более восьми миллионов рублей потратит Управление федеральной службы исполнения наказаний в Тюменской области на покупку маргарина. Информация о соответствующей закупке был опубликован на портале Госзакупки. Накануне УФСИН заключил контракт с поставщиком товара.
Сюжет
Тюмень

Победителем закупки стало ФКУ «Исправительная колония № 16 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан».

Согласно документации тендера, поставка маргарина будет проходить в четыре этапа: с 9 января по 28 февраля, с 1 марта по 30 апреля, с 1 июня по 31 июля, с 1 октября по 31 декабря. Всего в рамках контракта будет поставлено 80 тысяч килограммов маргарина. Стоимость каждого этапа составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Всего на приобретение маргарина будет потрачено 8 миллионов 400 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят в этом году на аренду вертолетов порядка 42 миллионов рублей. Воздушные суда будут использовать в пожароопасный сезон.

 

 

Из тюменского бюджета потратят 30 миллионов рублей на проект по сохранению Кремля
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Закупки#Тендеры#Продукты питания#УФСИН
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Вчера, 04:30