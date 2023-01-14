Тюменское УФСИН закупит маргарин для заключенных на 8 миллионов рублей

Согласно документации тендера, поставка маргарина будет проходить в четыре этапа: с 9 января по 28 февраля, с 1 марта по 30 апреля, с 1 июня по 31 июля, с 1 октября по 31 декабря. Всего в рамках контракта будет поставлено 80 тысяч килограммов маргарина. Стоимость каждого этапа составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Всего на приобретение маргарина будет потрачено 8 миллионов 400 тысяч рублей.