Тюменское УФСИН закупит маргарин для заключенных на 8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
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Updated Сегодня, 11:40
Победителем закупки стало ФКУ «Исправительная колония № 16 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан».
Согласно документации тендера, поставка маргарина будет проходить в четыре этапа: с 9 января по 28 февраля, с 1 марта по 30 апреля, с 1 июня по 31 июля, с 1 октября по 31 декабря. Всего в рамках контракта будет поставлено 80 тысяч килограммов маргарина. Стоимость каждого этапа составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Всего на приобретение маргарина будет потрачено 8 миллионов 400 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят в этом году на аренду вертолетов порядка 42 миллионов рублей. Воздушные суда будут использовать в пожароопасный сезон.