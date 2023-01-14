Тюменские волонтеры рассказали о состоянии пса, пострадавшего от рук живодера

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По словам активистов, состояние Оскара (такую кличку дали хвостатому), к сожалению, оценивается ветврачами как тяжелое.
«Принимая во внимание его состояние, тяжесть черепно-мозговой травмы, было принято решение обеспечить постоянный контроль. Поэтому всю ночь с ним находились медицинские работники ветеринарной клиники „ГАУ Северного Зауралья“. Сегодня будет продолжено его интенсивное лечение», — сообщили волонтеры.
По словам активистов, накануне по факту жестокого обращения над животным было подано заявление в полицию. На данный момент идет проверка в рамках уголовного-процессуального законодательства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из домов частного сектора в Заречной части города хозяева привязали собаку цепью во дворе и уехали.