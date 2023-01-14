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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Тюменские волонтеры рассказали о состоянии пса, пострадавшего от рук живодера

Сегодня, 07:15

В Тюмени полиция ищет живодера, разрубившего голову собаке

Волонтеры из тюменской группы помощи бездомным животным «ЖиВи» рассказали о состоянии собаки с раздробленной головой. Животное обнаружили накануне в мусорном баке на улице Борисы Щербины местные жители.
Сюжет
Тюмень

По словам активистов, состояние Оскара (такую кличку дали хвостатому), к сожалению, оценивается ветврачами как тяжелое.

«Принимая во внимание его состояние, тяжесть черепно-мозговой травмы, было принято решение обеспечить постоянный контроль.  Поэтому всю ночь с ним находились медицинские работники ветеринарной клиники „ГАУ Северного Зауралья“. Сегодня будет продолжено его интенсивное лечение», — сообщили волонтеры.

По словам активистов, накануне по факту жестокого обращения над животным было подано заявление в полицию. На данный момент идет проверка в рамках уголовного-процессуального законодательства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из домов частного сектора в Заречной части города хозяева привязали собаку цепью во дворе и уехали.

В Тюмени хозяева-живодеры привязали цепью собаку во дворе дома и уехали навсегда
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Живодеры#Животные#Собаки#Ветеринары
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