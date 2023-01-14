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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево

Сегодня, 05:06
Фото: Тюмень. Администрация города.

Тюменские власти прокомментировали пробки у новой школы в Ново-Патрушево

Тюменские власти взяли на контроль дорожную ситуацию у открытой на этой неделе школы № 56 в Ново-Патрушево. Ранее местные жители сообщали о километровых пробках из-за родителей школьников, нарушающих правила дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Транспорт водители оставляли не только на обочинах, но и на автобусных остановках. Хотя на рядом с учебным заведением достаточно парковочных мест. Имеются пешеходные подходы к школе.

Накануне специалисты департамента образования и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также управы Восточного административного округа Тюмени проверили лично дорожную ситуацию в районе школы № 56. По заверениям чиновников, ситуация взята на контроль. В ближайшее время будет принято коллегиальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что школу № 56 открыли в Тюмени 10 января. В церемонии открытия учебного учреждения принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Сегодня в образовательном заведении учатся порядка 1 тысячи 800 детей.

У школы, которую открыл губернатор Моор, организовали дежурство
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Жалобы#Дороги#Водители#Школа#Тюменская область
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