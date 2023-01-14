Тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Транспорт водители оставляли не только на обочинах, но и на автобусных остановках. Хотя на рядом с учебным заведением достаточно парковочных мест. Имеются пешеходные подходы к школе.
Накануне специалисты департамента образования и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, а также управы Восточного административного округа Тюмени проверили лично дорожную ситуацию в районе школы № 56. По заверениям чиновников, ситуация взята на контроль. В ближайшее время будет принято коллегиальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что школу № 56 открыли в Тюмени 10 января. В церемонии открытия учебного учреждения принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Сегодня в образовательном заведении учатся порядка 1 тысячи 800 детей.