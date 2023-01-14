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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Тюменская область попала в число лучших регионов для карьерного роста

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ регионов для построения карьеры

Тюменская область вошла в число лучших регионов России для построения карьеры. По данным исследования сервиса «Работа.ру», регион занял четвертое место.
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Тюмень

Участники опроса отметили, что Тюменская область является перспективной для карьерного развития в сфере производства и агропромышленного комплекса.

Кроме Тюменской области, в число лучших регионов для карьерного роста вошли Краснодарский край, Новосибирская области, Красноярский и Приморский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ. Возглавили рейтинг Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей. На сегодняшний день средний размер заработка составляет 47,5 тысяч рублей.

В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рейтинги#Работа#Тюмень#Тюменская область
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