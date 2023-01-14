Тюменская область попала в число лучших регионов для карьерного роста

Кроме Тюменской области, в число лучших регионов для карьерного роста вошли Краснодарский край, Новосибирская области, Красноярский и Приморский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ. Возглавили рейтинг Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.