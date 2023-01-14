«Слава богу остался жив-здоров»: пострадавший водитель рассказал подробности о ДТП

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
«Пострадал отчим. „Мазда“ выезжала с прилегающей дороги (со стороны Коровина), подрезала отчима на „Шевроле Спарк“ и скрылась с места ДТП», — написала тюменка.
Пострадавший рассказал редакции «Нашего города», что отделался лёгкими ушибами.
«Честно говоря, ничего не помню, недавно отошёл от шока. Выехали на дорогу, она скользкая была, я затормозил и не справился с управлением. Виновника никто не найдёт, потому что ДТП произошло в таком месте, где не оказалось ни камер, ни свидетелей. Единственные пострадавшие — я и хозяин дома, которому в результате аварии сломали забор. На моём месте другой бы наплевал на все последствия ДТП: главное, что сам остался жив-здоров», — ответил водитель автомобиля «Chevrolet Spark».
Было написано заявление в полицию. Комментарии сотрудников ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой водитель легковушки, совершающий обгон.