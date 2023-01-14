«Слава богу остался жив-здоров»: пострадавший водитель рассказал подробности о ДТП

В Тюмени Mazda подрезала Chevrolet Spark: в соцсетях просят помочь найти виновника

В группе «ЧС Тюмень» появился пост от подписчицы. Местная жительница сообщила о ДТП, которое, с её слов, произошло сегодня на пересечении улиц Владимира Полякова и Якова Коровина в 10.20. В результате столкновения двух машин один из автомобилей врезался в забор и перевернулся.

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