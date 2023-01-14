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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

«Слава богу остался жив-здоров»: пострадавший водитель рассказал подробности о ДТП

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI

В Тюмени Mazda подрезала Chevrolet Spark: в соцсетях просят помочь найти виновника

В группе «ЧС Тюмень» появился пост от подписчицы. Местная жительница сообщила о ДТП, которое, с её слов, произошло сегодня на пересечении улиц Владимира Полякова и Якова Коровина в 10.20. В результате столкновения двух машин один из автомобилей врезался в забор и перевернулся.
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ДТП
«Пострадал отчим. „Мазда“ выезжала с прилегающей дороги (со стороны Коровина), подрезала отчима на „Шевроле Спарк“ и скрылась с места ДТП», — написала тюменка.

Пострадавший рассказал редакции «Нашего города», что отделался лёгкими ушибами.

«Честно говоря, ничего не помню, недавно отошёл от шока. Выехали на дорогу, она скользкая была, я затормозил и не справился с управлением. Виновника никто не найдёт, потому что ДТП произошло в таком месте, где не оказалось ни камер, ни свидетелей. Единственные пострадавшие — я и хозяин дома, которому в результате аварии сломали забор. На моём месте другой бы наплевал на все последствия ДТП: главное, что сам остался жив-здоров», — ответил водитель автомобиля «Chevrolet Spark».

Было написано заявление в полицию. Комментарии сотрудников ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой водитель легковушки, совершающий обгон.

 

На тюменской трассе произошло ДТП. Погиб 61-летний водитель
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Фото: Юлия Иванова / ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Авария#Аварии#Автомобиль#Дороги#Безопасность на дорогах
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