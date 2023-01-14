Сегодня отмечается День корабля: губернатор поблагодарил военных моряков за службу

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры и напомнил, что они следят за соблюдением прав и свобод граждан нашей страны. Моор подчеркнул свою уверенность в том, что благодаря своей принципиальности и непримиримости к нарушениям работники ведомства меняют жизнь горожан к лучшему.