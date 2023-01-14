Сегодня отмечается День корабля: губернатор поблагодарил военных моряков за службу

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Местные жители проходят курсы по военно-морской подготовке и дальнейшую срочную службу на сторожевом корабле.
В социальных сетях Моор подчеркнул, что военные моряки всегда мужественно и самоотверженно служили нашей Родине, а во время СВО с честью выполняли свои обязанности.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры и напомнил, что они следят за соблюдением прав и свобод граждан нашей страны. Моор подчеркнул свою уверенность в том, что благодаря своей принципиальности и непримиримости к нарушениям работники ведомства меняют жизнь горожан к лучшему.