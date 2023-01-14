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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Сегодня отмечается День корабля: губернатор поблагодарил военных моряков за службу

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI

Александр Моор поздравил с Днем корабля экипаж подшефного Тюменской области судна

Губернатор нашего региона поздравил командира и экипаж подшефного судна «Ладный» с профессиональным праздником, 42-й годовщиной корабля, и рассказал, что Тюменская область взаимодействует с Черноморским флотом нашей страны уже более 10 лет. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.

Местные жители проходят курсы по военно-морской подготовке и дальнейшую срочную службу на сторожевом корабле.

В социальных сетях Моор подчеркнул, что военные моряки всегда мужественно и самоотверженно служили нашей Родине, а во время СВО с честью выполняли свои обязанности.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры и напомнил, что они следят за соблюдением прав и свобод граждан нашей страны. Моор подчеркнул свою уверенность в том, что благодаря своей принципиальности и непримиримости к нарушениям работники ведомства меняют жизнь горожан к лучшему.

Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
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