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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Развязку на Мельникайте построят не ранее 2028 года

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI

Власти Тюмени назвали сроки строительства развязки на Мельникайте

Строительство дорожной развязки на улицах Мельникайте — Республики начнется не ранее, чем через пять лет. По планам администрации Тюмени, к работам по возведению объекта дорожные службы приступят в 2028–2030 годах, пишет 72.ру.
Сюжет
Тюмень

Новая развязка будет возведена в рамках в концепции беспрерывного движения по улице Мельникайте. Проектом предусмотрено шесть полос для движения автотранспорта: по три в каждом направлении, а также строительство надземных переходов для пешеходов.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на  строительство и реконструкцию дорог в Тюменской области из бюджета выделят более 3 миллиардов рублей. Не менее 2 миллиардов будет затрачено на подготовку проектной документации и возведение новых дорожных развязок.

В этом году будет сдана в эксплуатацию дорожная развязка на Червишевском тракте, продолжится работа над треухровневой развязкой в районе Мельникайте — Дружбы. Ее строительство завершат в 2024 году.

В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дорожное строительство#Мельникайте улица#Тюмень#Тюменская область#Дороги#Безопасность на дорогах
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