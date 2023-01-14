Развязку на Мельникайте построят не ранее 2028 года

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на строительство и реконструкцию дорог в Тюменской области из бюджета выделят более 3 миллиардов рублей. Не менее 2 миллиардов будет затрачено на подготовку проектной документации и возведение новых дорожных развязок.