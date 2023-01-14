Развязку на Мельникайте построят не ранее 2028 года

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Новая развязка будет возведена в рамках в концепции беспрерывного движения по улице Мельникайте. Проектом предусмотрено шесть полос для движения автотранспорта: по три в каждом направлении, а также строительство надземных переходов для пешеходов.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на строительство и реконструкцию дорог в Тюменской области из бюджета выделят более 3 миллиардов рублей. Не менее 2 миллиардов будет затрачено на подготовку проектной документации и возведение новых дорожных развязок.
В этом году будет сдана в эксплуатацию дорожная развязка на Червишевском тракте, продолжится работа над треухровневой развязкой в районе Мельникайте — Дружбы. Ее строительство завершат в 2024 году.