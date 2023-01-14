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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

На тюменской трассе погиб пешеход. Водитель его не заметил

Сегодня, 05:20
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили пешехода

58-летнего мужчину сбили насмерть накануне вечером в Уватском районе. Трагедия произошла на 398-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне около десяти часов вечера.
Сюжет
Тюмень

На пожилого пешехода наехал 29-летний водитель автомобиля УАЗ, житель Нижневартовска,  — из-за отсутствия световозвращающих элементов он не заметил идущего по проезжей части мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Его личность установлена — погибшим оказался житель Оренбурга.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени под колеса внедорожника Ford попал 17-летний подросток. Ребенок переходил дорогу на красный свет. В результате ДТП он получил травму лица.

На тюменской трассе произошло ДТП. Погиб 61-летний водитель
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Наезд на пешехода#Гибель на дороге#ДТП#Авария#Тюменская область
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