На тюменской трассе погиб пешеход. Водитель его не заметил

На пожилого пешехода наехал 29-летний водитель автомобиля УАЗ, житель Нижневартовска, — из-за отсутствия световозвращающих элементов он не заметил идущего по проезжей части мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Его личность установлена — погибшим оказался житель Оренбурга.