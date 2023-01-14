На тюменской трассе погиб пешеход. Водитель его не заметил

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На пожилого пешехода наехал 29-летний водитель автомобиля УАЗ, житель Нижневартовска, — из-за отсутствия световозвращающих элементов он не заметил идущего по проезжей части мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Его личность установлена — погибшим оказался житель Оренбурга.
В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени под колеса внедорожника Ford попал 17-летний подросток. Ребенок переходил дорогу на красный свет. В результате ДТП он получил травму лица.