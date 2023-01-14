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Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

«Мы с ними вместе до конца»: бесстрашный волк украсит упаковки шоколада для бойцов

Сегодня, 17:49
Фото: 1MI

Рисунок юной тюменки Елизаветы Морозовой попадет на обертки шоколада для воинов

Юная студентка Елизавета Морозова предложила эскиз волка в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, который впоследствии отобрали для оберток коллекций шоколада, предназначенного для мобилизованных. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.
Сюжет
Воины

По словам Лизы, она этим эскизом хотела выразить поддержку бойцам в непростые времена, напомнить о доме, где их ждут.

«Им стоит всегда помнить о том, что мы будем с ними вместе до конца», — рассказала девушка.

Лиза Морозова – студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Она обучается созданию и оформлению сайтов, в связи с чем рисование для девушки – это не только любимое занятие, но и часть её будущей профессиональной деятельности.

Ранее «Наш город» писал, что в новогодние праздники прошли похороны 39-летнего бойца, погибшего  в зоне СВО, у которого остались супруга и двое сыновей. По словам главы села Коркинское, мобилизованный был добровольцем.

 

В тюменском селе прошли похороны мобилизованного бойца, погибшего на Украине
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Воины#Мобилизация#Частичная мобилизация#Мобилизованные#Студенты#Рисунки#Конкурс рисунков#Видео
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