«Мы с ними вместе до конца»: бесстрашный волк украсит упаковки шоколада для бойцов

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
По словам Лизы, она этим эскизом хотела выразить поддержку бойцам в непростые времена, напомнить о доме, где их ждут.
«Им стоит всегда помнить о том, что мы будем с ними вместе до конца», — рассказала девушка.
Лиза Морозова – студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Она обучается созданию и оформлению сайтов, в связи с чем рисование для девушки – это не только любимое занятие, но и часть её будущей профессиональной деятельности.
Ранее «Наш город» писал, что в новогодние праздники прошли похороны 39-летнего бойца, погибшего в зоне СВО, у которого остались супруга и двое сыновей. По словам главы села Коркинское, мобилизованный был добровольцем.