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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Ледяной пол и гуляющий ветер: тюменцы жалуются на холодные автобусы

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI

Тюменцы замерзают в общественном транспорте

Жители Тюмени сообщают о холодных автобусах маршрутов № 68 и № 66. По словам пассажиров, температура воздуха в салоне практически такая же, как и на улице. Тюменьгортранс отчитывается лишь о наполняемости общественного транспорта, не обращая при этом внимание на условия проезда в автобусах.
Сюжет
Тюмень
«Водители огородили себя со всех сторон от холода,  ногах поставили печки, а людям приходится  ехать в холодильнике практически. Где хваленые „тёплые и комфортные“ условия для передвижения? Может, стоит проверяющих пару-тройку раз отправить прокатиться на этих маршрутах? А то у вас только в отчетах все прекрасно и хорошо. Между тем, люди постоянно жалуются не просто так», — возмутилась одна из жительниц областной столицы.

Тюменка отметила, что городской общественный транспорт совершенно не подготовлен к работе в зимний период.

И это уже не первая жалоба горожан на холод в автобусах и маршрутках. Ранее нарекания по данному факту у тюменцев вызывали автобусы № 2 и № 8.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Жалобы#Общественный транспорт#Автобусы#Тюмень
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