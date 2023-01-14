Ледяной пол и гуляющий ветер: тюменцы жалуются на холодные автобусы

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Водители огородили себя со всех сторон от холода, ногах поставили печки, а людям приходится ехать в холодильнике практически. Где хваленые „тёплые и комфортные“ условия для передвижения? Может, стоит проверяющих пару-тройку раз отправить прокатиться на этих маршрутах? А то у вас только в отчетах все прекрасно и хорошо. Между тем, люди постоянно жалуются не просто так», — возмутилась одна из жительниц областной столицы.
Тюменка отметила, что городской общественный транспорт совершенно не подготовлен к работе в зимний период.
И это уже не первая жалоба горожан на холод в автобусах и маршрутках. Ранее нарекания по данному факту у тюменцев вызывали автобусы № 2 и № 8.