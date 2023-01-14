Ледяной пол и гуляющий ветер: тюменцы жалуются на холодные автобусы

Тюменцы замерзают в общественном транспорте

Жители Тюмени сообщают о холодных автобусах маршрутов № 68 и № 66. По словам пассажиров, температура воздуха в салоне практически такая же, как и на улице. Тюменьгортранс отчитывается лишь о наполняемости общественного транспорта, не обращая при этом внимание на условия проезда в автобусах.

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