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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

«Лечение ждем по полтора месяца»: как в Тюмени работает бесплатная стоматология

Сегодня, 06:54
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы не могут записаться на прием в детскую стоматологию

Жители Тюмени сообщают о больших очередях в стоматологической поликлинике № 3. По словам пациентов, запись на прием открыта только один день в неделю — в 8 часов утра во вторник. И зачастую после долгого ожидания ответа оператора, сообщают, что свободных ест уже нет.
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Тюмень
«На Холодильной, 42а, в детский кабинет стоматологии невозможно попасть. Во-первых, приходится долго сидеть в очереди. Во-вторых, сразу не лечат и не записывают, нужно звонить только по вторникам с 8.00 утра! И если повезёт, то можно записать ребёнка бесплатно!», — сообщила тюменка.

По словам  горожан, в Тюмени катастрофически не хватает бесплатных детских стоматологий — ведь далеко не у каждого родителя имеются деньги на то, чтобы лечить зубы детям в платных поликлиниках.

«Одна единственная бесплатная стоматология. Неужели в самом лучшем городе нельзя ещё одну открыть? Филиалы на Широтной и Щербакова почему-то платно принимают. Осмотр — 500 рублей. На Холодильной осмотр бесплатно, но лечение приходится ждать месяц-полтора. Но ведь за это время могут и осложнения возникнуть», — прокомментировали  тюменцы.

Также горожане отметили, что отношение врачей к юным пациентам тоже оставляет желать лучшего.

«Если хотите запугать ребенка зубным врачом — посетите детскую стоматологию на Холодильной. Просто вынуждают ходить в платные поликлиники», — подчеркнули горожане.

«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее жители Тюменской области жаловались на плачевное состояние детского отделения областной  инфекционной больницы в Ишиме. В медзаведении, по словам пациентов, отваливается со стен плитка и штукатурка.

В детском отделении тюменской больницы отваливается плитка и штукатурка
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Поликлиники#Стоматология#Департамент здравоохранения#Лечение
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