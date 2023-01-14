«Лечение ждем по полтора месяца»: как в Тюмени работает бесплатная стоматология

Тюменцы не могут записаться на прием в детскую стоматологию

Жители Тюмени сообщают о больших очередях в стоматологической поликлинике № 3. По словам пациентов, запись на прием открыта только один день в неделю — в 8 часов утра во вторник. И зачастую после долгого ожидания ответа оператора, сообщают, что свободных ест уже нет.

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