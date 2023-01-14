«Лечение ждем по полтора месяца»: как в Тюмени работает бесплатная стоматология

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
«На Холодильной, 42а, в детский кабинет стоматологии невозможно попасть. Во-первых, приходится долго сидеть в очереди. Во-вторых, сразу не лечат и не записывают, нужно звонить только по вторникам с 8.00 утра! И если повезёт, то можно записать ребёнка бесплатно!», — сообщила тюменка.
По словам горожан, в Тюмени катастрофически не хватает бесплатных детских стоматологий — ведь далеко не у каждого родителя имеются деньги на то, чтобы лечить зубы детям в платных поликлиниках.
«Одна единственная бесплатная стоматология. Неужели в самом лучшем городе нельзя ещё одну открыть? Филиалы на Широтной и Щербакова почему-то платно принимают. Осмотр — 500 рублей. На Холодильной осмотр бесплатно, но лечение приходится ждать месяц-полтора. Но ведь за это время могут и осложнения возникнуть», — прокомментировали тюменцы.
Также горожане отметили, что отношение врачей к юным пациентам тоже оставляет желать лучшего.
«Если хотите запугать ребенка зубным врачом — посетите детскую стоматологию на Холодильной. Просто вынуждают ходить в платные поликлиники», — подчеркнули горожане.
«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее жители Тюменской области жаловались на плачевное состояние детского отделения областной инфекционной больницы в Ишиме. В медзаведении, по словам пациентов, отваливается со стен плитка и штукатурка.