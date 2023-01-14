Холодная каша с маком и какао без зефира: тюменцы жалуются на школьные обеды

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
«Две разные школы, школа № 17 и школа на Широтной. Один КШП, одно меню, одна цена за обеды. Но в школе на Широтной детям дают маршмеллоу к какое, а в школе № 17 — нет. Мы заплатили за эти обеды, это наши деньги. Значит, извольте подать то, что заявлено в меню», — возмутились родители школьников.
Горожане отмечают, что многие дети отказываются есть в школьной столовой из-за того, что еда не только не соответствует меню, но еще и невкусная — холодная кисломолочная продукция в зимнее время года вместо горячих блюд, молочные каши со странным наполнителем из мака
«Давно пора закрыть эти комбинаты, и организацию питания возложить на школы, как это было раньше, а то на питание получают 1000 рублей, продуктов покупают на 200 рублей. А в итоге ребёнок получает питания на 50 рублей, образно говоря», — отметил Сергей С.
«На Комбинат школьного питания поступает много жалоб. Поэтому, видимо, продуктовые наборы в коробках стали выдавать, чтоб загладить нюансы», — считает Наталья Т.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверки в школьных столовых, в ходе которых были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, правил мытья посуды, хранения продуктов.