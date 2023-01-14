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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Холодная каша с маком и какао без зефира: тюменцы жалуются на школьные обеды

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI

Блюда холодные, порции маленькие. Чем кормят тюменских школьников

Родители тюменских школьников возмущены питанием детей в образовательных учреждениях. По словам горожан, порции блюд в школьном меню маленькие, а сама еда холодная. Кроме того, по факту меню не соответствует заявленному.
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Тюмень
«Две разные школы, школа № 17 и школа на Широтной. Один КШП, одно меню, одна цена за обеды. Но в школе на Широтной детям дают маршмеллоу к какое, а в школе № 17 — нет.  Мы заплатили за эти обеды, это наши деньги. Значит, извольте подать то, что заявлено в меню», — возмутились родители школьников.

Горожане отмечают, что многие дети отказываются есть в школьной столовой из-за того, что еда не только не соответствует меню, но еще и невкусная — холодная кисломолочная продукция в зимнее время года вместо горячих блюд, молочные каши со странным наполнителем из мака

«Давно пора закрыть эти комбинаты, и организацию питания возложить на школы, как это было раньше, а то на питание получают 1000 рублей, продуктов покупают на 200 рублей. А в итоге ребёнок получает питания на 50 рублей, образно говоря», — отметил Сергей С.
«На Комбинат школьного питания поступает много жалоб. Поэтому, видимо, продуктовые наборы в коробках стали выдавать, чтоб загладить нюансы», — считает Наталья Т.

Ранее «Наш Город» писал, что специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели проверки в школьных столовых, в ходе которых были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, правил мытья посуды, хранения продуктов.

Роспотребнадзор проверил, как питаются тюменские школьники
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школьники#Школьное питание#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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