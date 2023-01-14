Фестиваль студентов состоится на площадке Севкабель Порт

На главной сцене в течение всего СтудФеста для гостей праздника будет идти концертная программа от любимых артистов. Известные ведущие вместе с блогерами проведут на сцене весь день и не дадут заскучать ни на минуту. А на финальном вечернем концерте выступят такие звезды, как KAYA, Ershov, Bittuev, ST, Пицца, VAVAN, DAVA, TSOY, Тося Чайкина, RASA, Cream Soda, ЮДИ.