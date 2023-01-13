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В Тюменской области выросли цены на водку

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI

На сколько подорожает водка в Тюменской области в 2023 году

С 2021 года по 2022 доступность водки выросла, это связано с ростом средней зарплаты и незначительным подорожанием товара. Однако в наступившем 2023 году ситуация изменится и цены на алкоголь значительно вырастут.

В нашем спецпроекте «Индекс утраты» мы сравнивали рост цен на товары с изменением средней зарплаты. Анализ показал, что за год (с 2021 по 2022) купить водку стало проще. 

Сейчас среднестатистический тюменец может на нынешнюю среднюю зарплату купить на две бутылки водки больше, чем на прошлогоднюю. Цена на водку выросла с 588 рублей до 605, а средняя зарплата — с 55 тысяч 270 рублей до 58 тысяч 63 рублей.

«Изменились цены на закуп и качество продаваемого. Идем в ногу с экономикой, адаптируясь под обстоятельства. На спросе не отображается. Дело не столько в том, что отсутствует какой-то процент оригинала, сколько в грамотном замещении. За рюмку сочувствия гость платит пониманием», — рассказывала о сложившейся ситуации бармен Жанна Капелюш.
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
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Однако Министерство финансов России предупреждало о росте цен на алкоголь в 2023 году. По расчетам специалистов, стоимость спиртных напитков может вырасти на 7,7%.

С текущего года бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 281 рубль, это минимальный показатель. Также должны вырасти и стоимость коньяка — с 480 до 517 рублей, а также бренди — с 348 до 375 рублей.

«Есть определенные демографические моменты — часть мужчин ушла с алкогольного рынка в связи с мобилизационными мероприятиями и с отъездом. Влияет и то, что средний класс весь находится в России, не едет в отпуск за рубеж. Весь импортный алкоголь всегда выпивал средний класс, у других на него денег не было. После объявления карантина в 2020 году, объемы потребления выросли на 35%. 2021 год был идеальным — средний класс вновь отдыхал за границей, заработали бары и рестораны после простоя. В 2022 году активизировались процессы импортозамещения», — говорит Вадим Дробиз, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Ранее «Наш город» рассказывал о том, какие результаты показал анализ, в ходе которого мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.

Средняя зарплата по официальной статистике выросла с 55 тысяч 270 рублей до 58 тысяч 63 рублей. В итоге доступнее стали: овощи и фрукты, алкоголь, телевизоры и топливо. 
#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Жалобы#Цены#Алкоголь#Алкогольная продукция#Тюменская область#Торжество
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