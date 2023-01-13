На сколько подорожает водка в Тюменской области в 2023 году

В нашем спецпроекте «Индекс утраты» мы сравнивали рост цен на товары с изменением средней зарплаты. Анализ показал, что за год (с 2021 по 2022) купить водку стало проще.

Сейчас среднестатистический тюменец может на нынешнюю среднюю зарплату купить на две бутылки водки больше, чем на прошлогоднюю. Цена на водку выросла с 588 рублей до 605, а средняя зарплата — с 55 тысяч 270 рублей до 58 тысяч 63 рублей.

«Изменились цены на закуп и качество продаваемого. Идем в ногу с экономикой, адаптируясь под обстоятельства. На спросе не отображается. Дело не столько в том, что отсутствует какой-то процент оригинала, сколько в грамотном замещении. За рюмку сочувствия гость платит пониманием», — рассказывала о сложившейся ситуации бармен Жанна Капелюш.