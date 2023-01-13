На сколько подорожает водка в Тюменской области в 2023 году

«Изменились цены на закуп и качество продаваемого. Идем в ногу с экономикой, адаптируясь под обстоятельства. На спросе не отображается. Дело не столько в том, что отсутствует какой-то процент оригинала, сколько в грамотном замещении. За рюмку сочувствия гость платит пониманием», — рассказывала о сложившейся ситуации бармен Жанна Капелюш.
Однако Министерство финансов России предупреждало о росте цен на алкоголь в 2023 году. По расчетам специалистов, стоимость спиртных напитков может вырасти на 7,7%.
С текущего года бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 281 рубль, это минимальный показатель. Также должны вырасти и стоимость коньяка — с 480 до 517 рублей, а также бренди — с 348 до 375 рублей.
«Есть определенные демографические моменты — часть мужчин ушла с алкогольного рынка в связи с мобилизационными мероприятиями и с отъездом. Влияет и то, что средний класс весь находится в России, не едет в отпуск за рубеж. Весь импортный алкоголь всегда выпивал средний класс, у других на него денег не было. После объявления карантина в 2020 году, объемы потребления выросли на 35%. 2021 год был идеальным — средний класс вновь отдыхал за границей, заработали бары и рестораны после простоя. В 2022 году активизировались процессы импортозамещения», — говорит Вадим Дробиз, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Ранее «Наш город» рассказывал о том, какие результаты показал анализ, в ходе которого мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.