В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты

По данным службы исследований HeadHunter, чаще всего работу с ежедневными выплатами предлагают курьерам (72% вакансий), упаковщикам и кладовщикам (5%), промоутерам и водителям (4%). 1% вакансий с ежедневными выплатами приходится на грузчиков, продацов, менеджеров, администраторов.
Между тем, по результатам опроса, лишь 1% тюменцев хотели бы получать выплаты заработной платы ежедневно. Большая часть работающих жителей региона предпочитает получать зарплату по традиционной схеме — два раза в месяц, по 17% — раз в неделю и один раз в месяц. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%).
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года владелец холдинга «Сибур» Леонид Михельсон 3,3 миллиардов долларов. Состояние миллиардера из списка Forbes составило $24,4 миллиарда.