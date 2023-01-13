В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты

Между тем, по результатам опроса, лишь 1% тюменцев хотели бы получать выплаты заработной платы ежедневно. Большая часть работающих жителей региона предпочитает получать зарплату по традиционной схеме — два раза в месяц, по 17% — раз в неделю и один раз в месяц. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%).