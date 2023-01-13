nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI

В Тюмени выросло число вакансий с ежедневной выплатой зарплаты

В Тюменской области за год число предложений о работе с ежедневными выплатами заработной платы увеличилось до четырехсот. Это в два раза больше, чем в 2021 году.
Сюжет
Тюмень

По данным службы исследований HeadHunter, чаще всего работу с ежедневными выплатами предлагают курьерам (72% вакансий), упаковщикам и кладовщикам (5%), промоутерам и водителям (4%). 1% вакансий с ежедневными выплатами приходится на грузчиков, продацов, менеджеров, администраторов.

Между тем, по результатам опроса, лишь 1% тюменцев хотели бы получать выплаты заработной платы ежедневно. Большая часть работающих жителей региона предпочитает получать зарплату по традиционной схеме — два раза в месяц, по 17% — раз в неделю и один раз в месяц. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%).

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года владелец холдинга «Сибур» Леонид Михельсон 3,3 миллиардов долларов. Состояние миллиардера из списка Forbes составило $24,4 миллиарда.

Леонид Михельсон потерял миллиарды долларов из-за СВО
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Заработная плата#Исследования#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30