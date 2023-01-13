На сколько подорожает транспорт в Тюменской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Еще в прошлом, 2022 году, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, согласно которому в регионе с 1 января 2023 года вырастут цены на поездки в пригородных поездах.
Таким образом, сейчас стоимость билетов на поезд Тюмень — Тобольск в вагоне первого класса вырастет обойдется пассажиру в 848 рублей, вместо прежних 800. При выборе вагона второго класса, придется заплатить уже не 518 рублей, а 549.
Однако, как и раньше, проезд для детей в возрасте до семи лет предоставляется бесплатно, но для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении.
В 2020 году городская администрация выпустила постановление, в котором изложены долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ».
В 2023 году цены на поездки в общественном транспорте составят:
Также с 1 января 2023 года не будет действовать скидка на проезд в размере 7 рублей для обладателей смартфонов на «андроиде» и карты «Мир».
В спецпроекте «Индекс утраты» мы подсчитали, что новые иномарки стали менее доступны на 23,6%, а отечественные авто — на 18,1%. Для того, чтобы получить эти показатели, мы соотнесли рост цен на автомобили с увеличением средней зарплаты в Тюменской области.
«Что произошло? Во-первых, часть производителей покинули рынок, а потому предложения стало меньше. Во-вторых, в связи с нестабильной политической ситуацией у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, а потому на автомобили упал спрос. Это все способствовало резкому росту цен», — объясняет Роман Гуляев, руководитель проекта «Правильный автобизнес».
По его мнению, делать прогнозы по рынку можно будет только после того, как закончится специальная военная операция и у потребителей появится какое-то понимание стабильности.
А генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов рассказал «Нашему городу», что сейчас спрос на новые автомобили в Тюменской области пока остается низким.
«Ситуацию на автомобильном рынке я бы охарактеризовал медицинским термином — стабильно тяжелая. С одной стороны, официальные поставки привычных нам европейских и японских марок в ближайшие месяцы, а может и годы, не возобновятся. Что это значит для клиента? Остатки этих автомобилей будут медленно распродавать в течение следующего года и цены будут расти по мере сокращения предложения. Параллельный импорт для юридических лиц пока не работает, если быть объективным, ввозится сравнительно небольшое количество автомобилей и то физическими лицами, без гарантии от завода», — считает Михайлов.
Но мы также подсчитали, что бензин стал доступнее. Согласно данным Тюменьстата, все виды топлива пусть и немного подорожали, но, с учетом роста средней зарплаты, стали доступнее.
На 4,23 % АИ-92 теперь могут позволить себе тюменцы, а АИ-95 стал доступнее на 4,80 %.
Дизель хоть и вырос с 54,92 рубля до 55,26, за литр, но его теперь можно приобрести на 4,41% больше, чем в прошлом году.