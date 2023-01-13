На сколько подорожает транспорт в Тюменской области в 2023 году

В спецпроекте «Индекс утраты» мы подсчитали, что новые иномарки стали менее доступны на 23,6%, а отечественные авто — на 18,1%. Для того, чтобы получить эти показатели, мы соотнесли рост цен на автомобили с увеличением средней зарплаты в Тюменской области.

«Что произошло? Во-первых, часть производителей покинули рынок, а потому предложения стало меньше. Во-вторых, в связи с нестабильной политической ситуацией у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, а потому на автомобили упал спрос. Это все способствовало резкому росту цен», — объясняет Роман Гуляев, руководитель проекта «Правильный автобизнес».

По его мнению, делать прогнозы по рынку можно будет только после того, как закончится специальная военная операция и у потребителей появится какое-то понимание стабильности.

А генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов рассказал «Нашему городу», что сейчас спрос на новые автомобили в Тюменской области пока остается низким.